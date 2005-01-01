Ученые бьют тревогу: Африка расколется быстрее, чем ожидалось

Африканский континент расколется надвое гораздо раньше, чем предполагалось ранее. Такой прогноз дал профессор Калифорнийского университета Кен Макдональд, пишет Daily Mail.

Причиной раскола станет трещина длиной около 56 километров в пустыне Эфиопии. Она появилась в 2005 году и с тех пор расширяется со скоростью примерно 1,5 сантиметра в год. По подсчетам ученых, Африка расколется в течение 1-5 миллиона лет. Ранее считалось, что это произойдет только через десятки миллионов лет.

Из-за расширения трещины воды Индийского океана затопят Восточно-Африканскую рифтовую долину. Ученый предполагает, что новый континент будет включать Сомали, Кению, Танзанию и часть Эфиопии, и получит название "Нубийский континент".