Айсберг размером с Ингушетию угрожает уничтожить британский остров

Крупнейший в мире айсберг, который год назад пришел в движение на север от Антарктиды, может столкнуться с принадлежащим Великобритании островом Южная Джорджия. Сейчас гигантский массив льда находится в 280 километрах от него.

В случае столкновения с островом айсберг может разломиться на множество небольших фрагментов. Это серьезно затруднит доступ к местам кормления тюленям и пингвинам, которые размножаются в этой местности. Столкновение создаст и трудности и для судоходства в этом регионе.

Айсберг А23 откололся от шельфового ледника Фихнера в 1986 году. Его площадь составляла немыслимые 3900 квадратных километров. Некоторые из скал айсберга достигают 400 метров в высоту. Тогда ледяная глыба практически сразу села на мель и оставалась неподвижной в течение многих десятилетий. За это время его площадь немного уменьшилась — до 3500 квадратных километров. Это в три раза больше площади Нью-Йорка, почти в полтора раза больше площади Москвы (вместе с Новой Москвой) и чуть больше Ингушетии (3123 кв. м).