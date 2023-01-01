У салютовавшего Маска нашелся неожиданный заступник

Обсуждение неоднозначного жеста Илона Маска на инаугурации Дональда Трампа не утихает. Выступая со сцены во время парада по случаю вступления республиканца в должность, миллиардер настолько воодушевился рассказами о будущей высадке американцев на Марсе, что дважды вскинул руку от сердца.

Критики Маска и СМИ тут же обрушились на него с обвинениями. Сам миллиардер назвал нападки "грязными трюками".

За Илона Маска неожиданно заступился даже Биньямин Нетаньяху. В соцсети X он заявил, что миллиардера оклеветали, и назвал его большим другом Израиля. Израильский премьер напомнил, что Маск посетил страну после резни, которую устроили террористы ХАМАС 7 октября 2023 года.

"С тех пор он неоднократно и решительно поддерживал право Израиля защищать себя от террористов и режимов, которые стремятся уничтожить единственное еврейское государство", - заявил Нетаньяху.

Во время мероприятия по случаю инаугурации Илон Маск сделал движение, похожее на Римский салют. Похожий жест использовали нацисты. Его демонстрация запрещена во многих странах мира, в том числе в России. Схожий жест с 1892 года использовали в США во время принесения клятвы верности флагу США. От так называемого "салюта Беллами" отказались в 1942-м, чтобы избежать сравнений с нацистами. С тех пор в США во время клятвы руку просто прикладывают к сердцу, а не вскидывают ее.