Это еще не финал штурма. Но наверняка последний этап. Сегодня наши бойцы подняли над зданием администрации Великой Новоселки российский флаг. Сопротивление остатков гарнизона ВСУ с каждым часом идет на спад. В эти минуты по националистам прицельно бьют танки, "Грады" и тяжелые огнеметы. Только во время этой атаки националисты потеряли более 150 человек. Еще около 20 были ликвидированы в ближнем бою.

У штурмовиков трое ранены. Видно, что не тяжело. Пулевые и осколочные в руки. Это был не просто "опорник", а целая система переходов, огневых точек, блиндажей. Повсюду брошенное оружие. Бойцы закрепляются и рассказывают – траншей хотя и очень много, но копали их наспех. И самая главная ошибка украинских командиров – на одну позицию нагнали человек 50. Собственно, наши артиллеристы только этого и ждали.

Потери у ВСУ, рассказывают пленные, колоссальные. А подготовка мобилизованных в Европе так себе, больше похожа на лагерь бойскаутов, чем базы НАТО. Поляки и чехи учили кое-как. Дали несколько раз стрельнуть из автомата и рассказали, как кидать гранаты.

В Запорожской области националисты пытались проверить на прочность систему российских ПВО. Объектом воздушного нападения должны были стать Энергодар и атомная электростанция.

Как минимум шесть ракет, среди которых и баллистические, были перехвачены расчетом "Тора". Остальные добил дивизион "Бука". Военные говорят – куда больший вред приносят не британские Storm Shadow или американские ATACMS, а разные беспилотники. Именно они сегодня являются главным звеном между космическими спутниками и установками на земле. Проще говоря, таким оптическим прицелом. Поэтому этих электронных москитов – шпионов зенитчики сбивают в первую очередь.

В Курском приграничье основные бои сегодня разворачиваются вокруг поселка Викторовка. Морпехи подбили еще один американский "Абрамс". Другой танк операторы дрона нашли и подорвали в перелеске.

Позже, во время разведки, выяснилось – танки к этому участку ВСУ подтягивали не случайно. В лесополке прятался взвод бандеровцев. И бронетехника должна была помочь в контратаке. Но не вышло. Штурмовики и артиллеристы вычислили лежку нацистов. Сначала дали несколько залпов из гаубицы. Потом разведчики подошли вплотную и закидали "норы" гранатами. Кстати, сегодня утром нашим штурмовикам удалось выбить ВСУ из поселка Марьинка. Сейчас там идет зачистка.