Ответственность за срыв мирных договоренностей по Украине лежит лично на Зеленском. Этот очевидный факт признал Дональд Трамп. О причинах продолжающегося кризиса президент США порассуждал в интервью телеканалу "Фокс-Ньюс". По мнению хозяина Белого дома, предпосылками для конфликта стала политика его предшественника Джо Байдена, который допустил саму возможность конфронтации Москвы и Киева. Поделился американский лидер с журналистами и своим видением выхода из сложившейся ситуации.

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