С танкера "Волгонефть-239" откачали более 1000 тонн нефтепродуктов

С затонувшего танкера "Волгонефть-239" уже удалось откачать более тысячи тонн нефтепродуктов. Всего на борту 1400 тонн. Работы не прекращаются ни днём, ни ночью и уже близятся к завершению. Вокруг кормовой части судна создали искусственный вал и укрепили бетонными блоками. При этом основное загрязнение вокруг насыпи ликвидировано. Маслянистых пятен на поверхности воды практически не осталось - ранее их обработали сорбентом. За прошедшие сутки специалисты обследовали более 100 квадратных километров акватории Чёрного моря. Проверяли на разной глубине, фрагментов мазута в толще воды не обнаружили. На пляжах Анапы у волонтёров кропотливая работа - просеивание и сбор мелких фракций.

Образцы загрязнённого песка и воды в экспериментальный штаб, развернувшийся на базе научно-исследовательского комплекса "Сириус", доставляют со всего Черноморского побережья. Над созданием методики по устранению последствий ЧС в лабораториях здесь трудится команда из специалистов всех областей. Физики, химики, математики, биологи совместно тестируют целый ряд природоподобных препаратов для безопасной очистки воды и грунта. Одним из наиболее перспективных таких методов, по мнению ученых, будет утилизировать фракции мазута при помощи специальных бактерий.

"Бактерии очень любят нефтепродукты и, потребляя их, впоследствии остается бактериальный белок, который максимально безопасен для природной среды и его не нужно утилизировать", - рассказала Ирина Оберемок, специалист-исследователь направления "Геоэкология" Международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата Университета "Сириус".

Применять подобные бактериальные препараты, основанные на штаммах бактерий, выделенных из почв, начали ещё 15 лет назад. Они начинают действовать при температуре от плюс 8 и хорошо зарекомендовали себя при ликвидации морских аварий и нефтяных разливов. Мазут же - это смесь тяжелых углеводородов, нефтяных смол, асфальтенов, карбенов, карбоидов и других органических соединений. И сейчас перед исследователями стоит задача создать оптимальный препарат для наиболее быстрого расщепления каждого из таких компонентов.

"Мазут имеет разную степень концентрации, особенно при взаимодействии с морской водой и т.д. А далее разработка методики. За какой период при таком-то загрязнении сколько нужно нам такого препарата, чтобы достичь необходимой чистоты", - отметил Иван Ожгихин, генеральный директор инвестиционно-технологической компании.

После того, как образцы загрязнённой почвы подсушат и взвесят, в них добавят биопрепарат и проанализируют работу бактерий.

Всевозможные тесты эффективности препарата проводятся и на морской воде в условиях, максимально приближенным к природным. Первые результаты исследований ученые обещают озвучить уже в конце февраля. Тогда же в федеральном штабе по ликвидации последствий разлива мазута планируют определиться, какие именно из технологий будут задействованы для очистки пляжей и акватории черноморского побережья помимо механической фильтрации воды и почвы.