Снегопад в Приморье и "весна" в Москве: россиянам рассказали о погоде

Экстренное предупреждение о непогоде объявлено в Приморье. На регион надвигается мощный тихоокеанский циклон, он обрушится на регион в понедельник. Ожидаются сильный снегопад и метель.

Ну а пока жители края наслаждаются затишьем перед бурей. После периода сильных морозов температура резко пошла вверх, что привело к появлению туманов. Высокая влажность способствует также образованию инея на деревьях.

Поистине завораживающие пейзажи сейчас можно наблюдать на Урале. В горах Челябинской области - настоящая зимняя сказка, небольшой минус и очень много снега. А вот на юге страны уже вовсю чувствуется дыхание весны. В Сочи самые нетерпеливые даже успели открыть купальный сезон.

Аномально теплая погода возвращается и в столичный регион. На следующей неделе ожидается до плюс 5, что на 11 градусов выше нормы. По словам синоптиков, такого жаркого окончания января в Москве не было более века.