Бренд и гордость России: МГУ им. Ломоносова отмечает 270-летие

Веха в истории высшего образования России. Московский государственный университет имени Ломоносова отмечает юбилей - 270 лет со дня основания. МГУ заложил основы для развития классического профессионального обучения и подготовил тысячи специалистов и талантливых ученых. 11 его выпускников получили Нобелевскую премию. Сегодня это не просто лучший вуз страны и один из ведущих исследовательских центров мира, а настоящий бренд и гордость России.

Стимуляция, активация и регенерация. Если бы Михаил Ломоносов оказался сейчас в этом уникальном центре, он моментально включился бы в рабочий процесс. Хотя даже для непосвященных современников всё происходящее выглядит как фантастика.

"Здесь мы стараемся с помощью управления процессами формирования тканей слепить похожие на ткани человека структуры - в чашке или в биореакторе. И затем использовать для трансплантации пациенту с целью стимуляции регенеративных процессов", - пояснил Павел Макаревич, доктор медицинских наук, заведующий лабораторией медицинской биоинженерии Центра регенеративной медицины медицинского научно-образовательного института МГУ им. Ломоносова.

Все эти разработки направлены на спасение миллионов жизней от самых страшных заболеваний. В МГУ таких направлений - масса. Чего стоит институт перспективных исследований мозга.

"Наша задача в институте - это понять принципы устройства и работы разумного мозга", - отметил Константин Анохин, директор института перспективных исследований мозга МГУ им. М.В. Ломоносова.

О молекулярной генетике и нейрофизиологии 270 лет назад никто не подозревал. Но именно тогда императрица Елизавета Петровна подписала исторический указ об основании Московского университета. Среди первых студентов - личности выдающиеся: Баженов, Фет, Соловьев, Фонвизин. Из МГУ вышел целый ряд Нобелевских лауреатов. Здесь даже каждый корпус достоин самых высоких наград.

Сейчас МГУ - это 40 факультетов, сильнейший преподавательский состав, свыше 50 тысяч студентов и самые передовые исследовательские центры. Плюс, мощный научный парк, обсерватории, музеи и научные станции по всей России и за её пределами. Душой университета уже более трёх десятилетий остаётся Виктор Садовничий. Признанный авторитет в научном мире, выдающийся математик и обожаемый студентами ректор. У него, конечно, бывают в жизни минуты сомнений. Но он моментально сам же их и развеивает:

"Конечно, иногда кажется, ох, как бы было, если бы я все время занимался чистой наукой. Что бы я сделал? Я не жалею, что эти годы были отданы на пользу и на благо Московского университета. Это главное".

Эта польза - налицо. Один только новый суперкомпьютерный комплекс МГУ делает феноменальные вещи - отрабатывает технологии цифровых двойников и помогает создать национальную климатическую модель.

"Это разработка моделей деятельного слоя суши - то есть почвы, рек, озер, городов и других типов земной поверхности", - рассказал старший научный сотрудник лаборатории суперкомпьютерного моделирования природно-климатических процессов научно-исследовательского вычислительного центра МГУ им. М.В. Ломоносова.

Это очень важно для глобальной экологии. А для студентов очень важен каждый день в МГУ.

Юбилей МГУ отмечают широко. Выставка в сердце столицы - в Историческом музее, День студента - в Кремлёвском дворце, гала-концерт - в фундаментальной библиотеке, традиционный разлив медовухи, торжественные заседания и проекты по всей стране. Но главное - это радость познания. Тех, кто учился, учится и будет учиться в любимом университете.