ПВО пресекла атаку дронов на Ленинградскую область

Очередную атаку украинских беспилотников отразили средства противовоздушной обороны. Как сообщили в Минобороны России, три дрона ВСУ сбиты над Ленинградской областью.

По данным военного ведомства, цели появились в период с 06.00 до 07.00 мск. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата были уничтожены.

Ранее в Минобороны заявили, что силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили в течение минувшей ночи более сотни украинских беспилотников. В ведомстве уточнили, что над российскими регионами сбит в общей сложности 121 беспилотный летательный аппарат.