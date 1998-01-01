Германия тратит более 5 млн евро в год на пенсии нацистам

Германия до сих пор платит пенсии нацистским преступникам. В год на это тратят 5 миллионов евро. С таким шокирующим заявлением выступили журналисты немецкого журнала "Штерн".

Они провели собственное расследование и выяснили, что спустя 80 лет после окончания Второй мировой государство всё ещё финансово поддерживает сотни эсэсовцев - как в самой Германии, так и за ее пределами. Среди них есть бывшие члены "Ваффен-СС".

Выплаты проходят как специальные пособия пострадавшим от боевых действий, хотя военным преступникам они не положены. Соответствующий закон вступил в силу в 1998-м году. Но с тех пор лишь малой части таких получателей отказали в выплатах. При этом жертвы нацистского террора годами не могут добиться компенсаций от государства.