ВС России заблокировали бригаду ВСУ в Великой Новоселке

ВС России полностью заблокировали 110-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ в Великой Новоселке в ДНР. Украинская группировка в населенном пункте "разрезана" пополам, сообщили в силовых структурах. Там подчеркнули, что бригада не выйдет, если не сдаст оружие, передает ТАСС.

В свою очередь, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что командование ВСУ фактически списало свой гарнизон в Великой Новоселке. Ему приказано до последнего удерживать позиции – как сказал Рогов, чтобы затем объявить их пропавшими без вести и не выплачивать компенсации их будущим вдовам, родным и близким.

Как сообщало ранее агентство РИА Новости со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского, командование российской группировки выдвинуло 110-й бригаде ВСУ ультиматум о сдаче в плен. Отмечается, что все четыре запроса украинской бригады о выходе из поселка были отклонены.