ФСБ задержала в Краснодаре пилота за финансирование ВСУ

Сотрудники ФСБ задержали в Краснодаре пилота гражданской авиации. По данным следствия, подозреваемый финансировал ВСУ.

Как уточнили в Центре общественных связей ФСБ, задержан гражданин России 1968 года рождения. Подозреваемый - командир воздушного судна. Установлено, что он сам связался с волонтером, собирающим денежные средства для финансирования ВСУ.

Следствие выяснило, что задержанный совершил денежный перевод на указанный куратором расчетный счет через интернет-сервис обмена электронных денег и криптовалют. Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена", передает ТВЦ.