Раскрыто местонахождение "бункера судного дня"

Стали известны детали плана по строительству "бункера судного дня" для самых богатых людей планеты. Миллиардеры укроются в убежище Aerie ("Орлиное гнездо") в случае ядерной войны.

Подробности сообщила американская компания SAFE. Подземный комплекс, общая стоимость которого составляет 300 миллионов долларов, будет оснащен бассейнами, номерами класса люкс, ресторанами изысканной кухни, боулингом и скалодромом. Также обитатели бункера смогут воспользоваться медицинской помощью на базе искусственного интеллекта, пишет Daily Mail.

Убежище будет построено в штате Вирджиния, США. Роскошный подземный комплекс появится рядом с Белым домом в Вашингтоне. При этом авторы проекта утверждают, что месторасположение является случайностью и не имеет ничего общего с политической напряженностью. Открытие "Гнезда" для 625 богатейших людей мира, билет в которое стоит 20 миллионов долларов, состоится в 2026 году.