Тысячи жителей Приднестровья митингуют у границы с Молдавией

Митинги с требованием к властям Молдавии пропустить газ из России проходят возле административной границы Приднестровья. Тысячи жителей непризнанной республики вышли на демонстрации в городах Бендеры, Рыбница, Дубоссары.

Как заявил председатель Объединенного совета трудовых коллективов Приднестровья Владимир Емельянов, у руководства Молдавии нет понимания той беды и страданий, с которыми столкнулись жители Приднестровья. Если бы они на самом деле хотели урегулировать энергокризис, многих проблем можно было бы избежать, приводит его слова ТАСС.

Как заявил президент непризнанной республики Вадим Красносельский, ситуация в Приднестровье остается тяжелой. Запасов газа хватит примерно на два дня. В некоторых квартирах температура опустилась до 10 градусов, особенно тяжело приходится людям, которые нуждаются в социальной поддержке, в том числе пожилым и одиноким.

Президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что считает поставки газа из России в Приднестровье незаконными, поскольку они нарушают антироссийские санкции. Она также связала помощь ПМР с выводом оттуда российских миротворцев.