Кот-путешественник добрался из Липецка до Москвы на автобусах

История о том, как кот-путешественник из Липецка до Москвы на автобусах добирался. Белоснежного попутчика заметила на междугороднем рейсе одна из пассажирок.

Пушистый пассажир спокойно ехал, свернувшись калачиком на сидении. И никому не мешал. Взять животное с собой у женщины возможности не было. И она связалась с волонтёрами. Но забрать кота на столичном вокзале Саларьево оказалось непросто. Автобус прибыл в столицу раньше времени. И хвостатый путник решил продолжить свое путешествие, пересев на местный маршрут. В итоге в заботливые руки волонтёров он все-таки попал.