Как добраться до московских склонов с искусственным и натуральным покрытием

Более 20 городских маршрутов довезут любителей активного отдыха до московских склонов с искусственным и натуральным покрытием.

Автобусы следуют, например, от станций метро "Крылатское" и Молодёжная". И подъезжают прямо ко входу в горнолыжные центры с искусственным и натуральным снегом.

В салоне установлен климат-контроль. И есть всё необходимое для комфортной поездки. А расписание можно уточнить на едином транспортном портале или на другом картографическом сервисе.

"Например, до центра "Лата Трэк" в Крылатском можно добраться на маршрутах 229, 829 и 73, на последнем в прошлом году мы обновили подвижной состав. Запустили туда новые автобусы, современные, большого класса, с большой вместительной площадкой, где каждый пассажир может перевести спортинвентарь", - рассказал Никита Качарава, руководитель проектов по информированию управления развития маршрутной сети наземного транспорта департамента транспорта Москвы.