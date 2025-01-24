США отказались восстанавливать Украину после завершения конфликта

Администрация Дональда Трампа не будет участвовать в восстановлении Украины. Об этом пишет Bloomberg.

По данным издания, Белый дом не намерен участвовать напрямую, рассчитывая на то, что восстановлением Украины после завершения конфликта займется частный бизнес.

Ранее в интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не должен был допускать начала российской спецоперации на Украине. По мнению хозяина Белого дома, предпосылками для конфликта стала и политика его предшественника Джо Байдена, который допустил саму возможность конфронтации Москвы и Киева.