МИД заявил об отсутствии каналов взаимодействия с НАТО

Каналов взаимодействия между Россией и НАТО не сохранилось. Однако в Североатлантическом альянсе знают, как при необходимости связаться с Москвой, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

Грушко напомнил, что НАТО пошла по пути сворачивания не только практического сотрудничества, но и политического диалога с Россией. Да и тем для обсуждения на сегодняшний день нет, сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".

Замглавы МИД отметил, что представительство России при НАТО закрыто. Однако натовцы знают, что российский посол в Королевстве Бельгии выполняет функции главного связующего звена с НАТО. Также в случае необходимости руководство альянса может связаться с Москвой по линии министерства иностранных дел или министерства обороны.