ВС России освободили населенный пункт Тимофеевка в Донецкой Народной Республике. Также российские войска поразили газо-энергетическую инфраструктуру, питающей украинский ВПК и военные аэродромы, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, за неделю с 18 по 24 января ВС России нанесли восемь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. В результате поражены критически важные объекты, обеспечивающие работу украинского ВПК, а также сами объекты военно-промышленного комплекса. Целями ударов стали также склады вооружения, инфраструктура военных аэродромов, цеха сборки и хранения ударных дронов и пункты временной дислокации формирований ВСУ.

Российские силы ПВО за неделю сбили пять французских управляемых авиационных бомб "Hammer", 17 американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Уничтожено 752 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, из них 174 вне зоны спецоперации. Потери ВСУ за этот период превысили 12 тысяч боевиков, в плен сдались 17 украинских военнослужащих.