Точная копия московского района Ясенево появилась в популярной видеоигре

Прогуляться по родным местам, не выходя из дома! Студент из Москвы создал точную копию района Ясенево в компьютерной игре. На это у него ушло почти 4 года.

Полюбоваться новым Храмом Покрова Пресвятой Богородицы, оценить масштабы Битцевского леса или самой высокой в столице геологической возвышенности теперь можно не только во время пешеходной прогулки по одной из популярных городских окраин, но и в интерактивном путешествии. Точная копия московского района Ясенево со всей его инфраструктурой, зданиями и особенностями ландшафта появилась в популярной видеоигре, где уже несколько лет энтузиасты со всего света воссоздают окружающую их действительность.

"В общем, весь проект у меня занял 3 года 10 месяцев, и я его делал по микрорайонам: я занимался сначала одним микрорайоном - сначала возводил его, а потом переходил на следующий - и вот один из таких у меня мог занимать по несколько месяцев, вплоть до полгода, в зависимости от размеров и от сложности", - рассказал студент Егор Антонов.

Присоединиться к интернациональной команде "билдеров" - в переводе с английского - строителей проекта - москвич Егор Антонов решил во время пандемии, когда ещё учился в школе. На самоизоляции при закрытых границах молодому человеку показалось весьма увлекательным знакомиться с городами и достопримечательностями, которые в игровой реальности строили пользователи из других стран. А сегодня, кликнув на Москву, иностранцы и жители России могут пройтись не только по Красной площади или Сити, которые, к слову, тоже в деталях воссозданы в виртуальном пространстве, но, порой, заглядывают в окрестности Юго-Запада.

"Очень кропотливо старался передать торговые центры, а также передать основные детали - фонари, дорожные знаки и так далее. Вот Новоясеневский жилой комплекс. Мне очень нравится наш район, я его очень люблю, и я решил, что в первую очередь стоит воссоздать его", - говорит Егор Антонов.

По вкусу такая интерактивная версия Ясенево пришлась и многим из жителей. В районных онлайн сообществах пользователи передают молодому человеку слова благодарности и восхищения.

Несмотря на некую настороженность поначалу, поддерживает увлечение Егора сегодня и его мама Татьяна. Благодаря своему хобби, уверена женщина, он развивает кругозор и даже определился с выбором будущей профессии. "Собственно, колледж, в котором учится мой сын Егор - колледж картографии и геодезии", - отметила Татьяна Антонова.

А в районном культурном центре "Вдохновенье", копия которого вышла особенно реалистичной, Егор на днях даже выступил с лекцией о своем проекте.

Расширить формат интерактивных экскурсий по онлайн-игре планируют и на другие районы столицы. Кроме Ясенева, на игровой карте Москвы уже появились Нагатинский затон и Можайский район с территорией инновационного центра "Сколково".