ВС России нанесли поражение двенадцати бригадам ВСУ на территории Курской области. Разгром формирований ВСУ в курском приграничье продолжается. Украинские войска за сутки потеряли более 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, подразделения группировки войск "Север" отразили одну контратаку противника. Ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника также в Сумской области.

Подбито три бронетранспортера, гаубица М777 производства США, станция радиоэлектронной борьбы, а также шесть пунктов управления БпЛА и склад боеприпасов. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 54460 военнослужащих. За сутки уничтожено три танка, в том числе один американский "Abrams".