Суд вынес меру пречечения по делу о продаже недоброкачественных лекарств

В Москве арестована одна из участниц преступной группы. Они незаконно ввозили в Россию лекарственные препараты из-за границы, а потом реализовывали их. Меру пресечения Хорошёвский суд вынес накануне поздно вечером.

С прессой женщина не общалась, то стояла к журналистам спиной, то сидела, закрыв лицо руками. Услышав про арест на два месяца, она не могла сдержать слез.

Напомним, о пресечении деятельности преступной группы стало известно вчера днём. По уголовному делу проходят пять человек. При обысках были обнаружены лекарства на 10 миллионов рублей. Причём, товар на 100 тысяч уже был продан.