Собянин рассказал о развитии крупнейших автомагистралей Москвы

Сергей Собянин рассказал о транспортных проектах, реализация которых продолжается в Москве. Так, полным ходом идет строительство Московского скоростного диаметра. Сейчас строители возводят связку от улицы Кантемировская до Павелецкого направления МЖД. Автомобилисты получат комфортный выезд на трассу М4.

Также продолжается строительство соединения МСД и трассы "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе". Сейчас рабочие возводят новый путепровод в створе Варшавского шоссе, эстакаду в сторону ул. Поляны и путепровод через пути МЦД-2.