Трампу указали на главную ошибку в общении с Москвой

Дональду Трампу указали на ошибочный подход в общении с Москвой. Президента США предупредили, что угрозы в адрес России подорвут доверие Москвы к нему перед переговорами. С таким заявлением выступил бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.

На днях Трамп пригрозил ввести новые санкции и пошлины, если Москва не прекратит спецоперацию. Новый президент США призвал немедленно завершить конфликт на Украине и предупредил о возможных негативных последствиях затягивания боевых действий.

По мнению эксперта, у Трампа было преимущество перед тем, как он пришел к власти. Кандидат в президенты США понимал, что пытаться навредить России и ее руководству, как это делал Джо Байден, было глупо и непродуктивно. Теперь же американский лидер рискует растерять преимущество, повторяя ошибки предыдущей администрации.