Гороскоп на сегодня, 27 января, для всех знаков зодиака

Овны

Подходящий день, чтобы подумать о новых источниках дохода, особенно если они связаны с новыми технологиями. Хотите стать богаче – шагайте в ногу со временем.

Тельцы

Уран в вашем знаке получает сегодня поддержку от трогательной и нежной Венеры в Рыбах. Действуйте мягко и благородно, тогда удача будет на вашей стороне.

Близнецы

Вам стоит прислушаться к внутреннему голосу, особенно в вопросах работы, карьеры или бизнеса. И не торопитесь делиться своими мыслями с окружающими.

Раки

Путешествия в компании друзей, новые впечатления – вот что нужно заскучавшим Ракам. Не закрывайтесь в своем маленьком мире, будьте там, где люди.

Львы

Приготовьтесь получить неожиданные новости, касающиеся работы и денег. Вашим супругам также могут поднять зарплату или предложить новую подработку.

Девы

Вы ответственно подходите к делам, поэтому январь для вас – сложный месяц. Позвольте себе отвлечься и переключиться на личную жизнь, хобби, развлечения.

Весы

Внезапные перемены коснутся ваших обязанностей или условий на работе. Если вы неважно себя чувствовали, с сегодняшнего дня точно пойдете на поправку.

Скорпионы

Интересный новый знакомый или красивый поступок любимого человека поразят вас в самое сердце. Но жизнь - это не только праздник, вы ведь помните об этом?

Стрельцы

Если хотите переехать, сделать ремонт, поменять мебель в доме, сегодня могут прийти хорошие идеи. Также вам повезет в поисках мастеров, строителей, дизайнеров.

Козероги

Не пора ли вам проветрить голову и куда-нибудь съездить, сходить, отвлечься от привычных рутин? Звезды советуют не медлить, иначе вы скоро совсем заскучаете.

Водолеи

Сделайте нестандартный ход на работе, используйте новые знания, удивите необычным решением. Это повысит ваши шансы на карьерный рост и повышение дохода.

Рыбы

Венеру в вашем знаке сегодня опекает смелый Уран, что обещает вам профит. Покупки и приятные процедуры, подсказки интуиции и вещие сны порадуют вас.