Прогресс специальной военной операции России на Украине не зависит от стоимости нефти. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал планы президента США Дональда Трампа снизить стоимость энергоресурсов для завершения конфликта на Украине. Американский лидер накануне заявил, что намерен просить ОПЕК снизить цены на нефть. По его мнению, это будет способствовать завершению боевых действий.

Песков подчеркнул, что реальные причины эскалации - угрозы национальной безопасности России со стороны стран НАТО. А также полный отказ Запада прислушиваться к озабоченностям Москвы, приводит слова пресс-секретаря РИА Новости.