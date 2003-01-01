Штаты переобуваются - Трамп отменил "повесточку". Надолго ли?

Америка проснулась. И если для одних это долгожданное, радостное пробуждение, то для других - полный слом реальности. Страх и ужас на улицах Вашингтона.

Борьба ультралибералов с консерваторами перешла на новый этап. Консерваторы, собственно, потому и победили. Почему Трамп стал президентом? Потому что выяснилось, что без водопроводчиков жить нельзя. То есть одной голубой идеей не проживешь. Нужно, чтобы ходили поезда и летали самолёты. А потому радужный стяг больше гордо не реет над государственными учреждениями США

В России движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено.

Все министерства и департаменты распоряжение американского президента взяли под козырек и сворачивают программы инклюзивности. Дискриминация по Трампу - как раз-таки предоставление льгот и преференций отдельным, весьма сомнительным категориям. Ведь белый, как модно сейчас говорить, цисгендерный ( то есть нормальный) человек по такой логике был самым угнетенным. Ну и контрольный выстрел по так называемой "повесточке". Пола теперь в США официально два.

Искаженное восприятие в Штатах формировалось десятилетиями. То, что Кеннеди задумал как справедливый механизм преодоления неравенства. Сегрегацию окончательно отменили только в 1964-м, убрав со скамеек в парках таблички "только для белых". Демократы впоследствии довели это до абсурда. В 2003 году корпорации тратили 8 миллиардов долларов в год на достижение так называемого разнообразия. Спустя 20 лет уже половина всех работодателей сформировали команды по разнообразию, равенству и инклюзивности – сокращенно DEI. А именитые ученые и экономисты с пеной у рта доказывали их небывалую эффективность.

Весомую роль в укреплении политики "равенства" сыграло движения Black Lives Matter. Национальным героем в одночасье стал убитый при задержании полицейскими Джордж Флойд – безработный наркоман, который грабил магазины и жил на социальные пособия. Демократы тогда, не побрезговали - и тренд оседлали. Джо Байден в 2021-м триумфально въехать в Белый дом. А потом по всем законам жанра протокольное мероприятия превращалось в вакханалию. Трансгендеры в рядах "сильнейшей армии мира". Лысые мужчины с вульгарно накрашенными губами и глубоким декольте на страже ядерного арсенала отечества.

Все эти персонажи свои посты занимали как раз исходя из квот, невзирая на профессиональные компетенции. Точно так же учителей набирали в школы. А уроки толерантности стали обязательными…

С 2019-го до 2023 год почти 6 тысяч несовершеннолетних прошли операцию по смене пола. 14 тысяч стали принимать гормоны. Специалисты отмечают резкий рост детских суицидов на фоне тяжелых психологических проблем. Разнарядки сверху спускались и киностудиям. Но когда персонажи сказочные, то еще ладно. Полет фантазии, авторская интерпретация, художнику виднее, все такое. А вот темнокожих викингов и Анну Болейн публика создателям не простила. У сериалов - рекордно-низкие рейтинги на стриминговых площадках. Как говориться - совсем не зашло.

"Раздражение консервативных, да и просто обычных американцев от всей этой политики демократов, понятно. Это привилегии людям на том основании, что они объявили себя представителями какого-то особого гендера. Или объявили себя расово угнетенными", - отметил Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества.

Показательна история с рекламой производителя слабоалкогольных напитков . Их чрезмерное употребление, кстати, вредит здоровью. Пиво обычно пьют среднестатистические американские мужчины. Баночка-другая после работы как способ снять накопившийся стресс. А тут вдруг лучезарный трансгендер в рекламе. Общество напряглось, задумалось и выдало бойкот. От рекламной интеграции быстро отказались. Тогда это воспринималось как смелый шаг – первая ласточка. По меркам сегодняшним – уже обыденность.

Трамп еще не заехал в Овальный кабинет, а крупнейшие компании, чьи здания еще недавно были обклеены радужными флагами, внезапно прозрели. Стали колебаться вместе с линией партии. На этот раз – Республиканской. Космическая скорость переобувания действительно впечатляет. Из последних сил пока держится лишь гигант Apple. А вот "Макдональдс", "Майкрософт" и даже запрещенная в нашей стране и признанная экстремисткой корпорация Meta спешно закрывает направления DEI. Из мужских туалетов убрали женские средства гигиены. Ушла эпоха...

Оказывается, цвет кожи и сексуальная ориентация вообще никак не влияют на компетенцию. А профильные программы, наоборот, отнимают у работодателя время и ресурсы. Впрочем, официальная версия другая – американское общество просто "оздоровилось". Вот заявление крупнейшего американского работодателя – сети гипермаркетом Walmart: "Мы прошли долгий путь и знаем, что мы несовершенны, но каждое решение принимается из желания укрепить чувство принадлежности, открыть двери возможностям для всех наших партнеров, клиентов и поставщиков. И стать Walmart для всех".

"Все" - это теперь то самое молчаливое большинство. Которое наконец заговорило. Так что думать о том, что здравый смысл наконец восторжествовал, а сильная президентская рука навела порядок, наивно. Только бизнес, ничего личного. А уж под каким знаменем, радужным или традиционным, зарабатывать деньги - по большому счету все равно.

"Сегодня все переобулись, но я думаю, что это даже не переобувание, а надевание калош. Они калоши надели трампистские, чтобы их не спрашивали, какого покроя у них туфли. Но в душе они как были ультралибералами, так и остались. Трамписты могут победить, но это делается не благодаря указам. Это делается благодаря созданию информационных корпораций, которые будут реализовывать их взгляды. А этого пока не происходит", - отметил политолог Дмитрий Журавлев.

Да и соперников списывать со счетов рано. Демократы, конечно, проиграли президентские выборы, но главенствуют во многих штатах. А значит, в той же Калифорнии, где радужная спасательная команда не смогла противостоять рекордным пожарам, политика инклюзивности равно все равно никуда не денется. Не исчезнет она и из большинства стран Европы.

"Раньше бюджетные деньги шли из федерального правительства на то, чтобы кому-то меняли пол, вкачивали гормоны, и это субсидировалось. А теперь то же самое, но на совершенно другом принципе – мы нормальные американцы, значит, мы хотим, чтобы наш долг за обучение был списан, потому, что все плохо на рынке труда. От Трампа сейчас ждут очень многого", - обратил внимание Колташов.

Ведь льстивых улыбок глав крупнейших корпораций, волевого решения президента и даже пафосного росчерка его пера американцам явно будет недостаточно. Та самая "повесточка" проиграла лишь битву, но не войну. А значит, обязательно попробует взять реванш. Зализав раны и став еще радикальнее.