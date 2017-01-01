Раскрыты тайны образа Мелании на инаугурации мужа

На вторую инаугурацию Дональда Трампа Мелания оделась традиционно сногсшибательно и при этом нетрадиционно экономно. По меркам жены миллиардера, естественно. Назло модным домам, которые с 2017 года бойкотируют первую леди, она сделала выбор в пользу американских малоизвестных дизайнеров – и не прогадала. Темно-синее шерстяное пальто, темно-синяя шерстяная юбка-карандаш и шелковая блузка цвета слоновой кости были сшиты дизайнером Адамом Липпсом. И обошлись Меланье максимум в 8 тысяч долларов. Но впечатления произвели на миллион.

Неприкасаемой сделала Меланию шляпа-канотье, из-за нее даже у Дональда Трампа с первого раза не получилось чмокнуть дражайшую супруг в щечку, и только уже после присяги в статусе президента он смог изловчиться, поднырнуть под шляпу, и все же получил свой поцелуй, чему был крайне рад. Кстати, стоимость этой шляпки - даже меньше тысячи долларов, и, как утверждает ее создатель Эрик Джавитс, этот, аксессуар переполошил весь мир вовсе не потому, что он какой-то особенный.

"В моих руках эта шляпа выглядит как очень сдержанная, скромная шляпка. И, знаете, когда Мелания надела ее и мы увидели ее в ансамбле, все сразу же преобразилось, все стало мощным. Я уверен, вы бы никогда даже не обратили внимания на эту шляпу, если бы увидели ее где-нибудь на вешалке, вы бы никогда не подумали, что эта шляпа может произведет такое сильное впечатление. Только благодаря красоте и изяществу Мелании об этой шляпе сейчас говорят буквально все", - сказал модельер.

Уже почти неделю именно шляпу Мелании обсуждают и на юмористических шоу, и в глянцевых журналах, и в серьезных политических изданиях. Причем не только американских. Не отстают от официальной прессы и рядовые пользователи социальных сетей. Сейчас интернет просто завален шутками над Меланией. Одни смеются над тем, что из-за шляпы первая леди не видела и половины происходящего во время инаугурации, А другие сравнивают супругу 47-го президента с героями и популярных фильмов, мультфильмов и комиксов. И даже с логотипами пиццерий.

Ну а русскоязычные пользователи интернета считают, что во время инаугурации Мелания была похожа сразу на двух персонажей: отдаленно на сыщика из мультфильма "Бременские музыканты" и один в один на самую стильную мультяшку СССР – Шапокляк.

От шуток над образом Меланьи не смог удержаться даже Дональд. Буквально через несколько минут после инаугурации он, рискуя жизнью, раскрыл почти все тайны костюма своей супруги: "Я сейчас сильно рискую, но все же скажу. У Мелании ужасно болят ноги. Вы же видели её каблуки? А когда мы стояли у вертолета и провожали Байдена, дул сильный ветер, и из-за шляпы, которая на Мелании, ее чуть не сдуло".

Шутки-шутками, но политтехнологи утверждают, что Мелания Трамп подобрала именно этот образ не просто так, особенно, если сравнивать его с голубым инаугурационным платьем 2017 года.

"Первой на инаугурацию шляпу надела Жаклин Кеннеди, последней, кто это сделал, была Нэнси Рейган в 1985 году. Поэтому я думаю, что шляпа Мелании – это важный сигнал. Она говорит – я буду делать что хочу! Она будет носить что хочет, она будет следовать своим правилам и останется для всех загадкой. Платье голубого цвета от Ральфа Лорена в 2017 году было символом оптимизма, символом начала. А в этот раз она была в темно-синем – она была гораздо строже", - объяснил эксперт моды Джо Зи.

Похоже, Мелания готова поддержать призыв Трампа пользоваться на территории страны только тем, что сделано в Америке. В знак своей решительности первая леди и для вечерних мероприятий выбрала платье американского дизайнера – белое, как и в 2017 году, но уже менее легкомысленное.

"Уроженец Франции Эрве Пьер, который является гражданином США, снова удивил поклонников и противников моды, создав платье из кремового шелка без бретелек с двумя полосками из чёрного шелка. Концепция платья - лента, опоясывающая букет цветов, как указано в его первоначальном эскизе. В качестве акцента первая леди позаимствовала бриллиантовую брошь, созданную Гарри Уинстоном в 1955 году, и надела ее как чокер", - объясняют СМИ.

И хотя на балах – а их было аж два в один день – Мелания старалась улыбаться, было видно, что она держится из последних сил. Настроение первой леди резко улучшилось, лишь когда она вырвалась из крепких объятий Дональда. Закружившись в танце с молодым двухметровым сержантом, 54-летняя Мелания мгновенно забыла и о высоких каблуках, и о своих гламурно-политических посланиях стране и миру.

Впрочем, в день инаугурации блистали не только президент и первая леди. Чтобы не остаться незамеченными, некоторые гости демонстрировали весьма вызывающие костюмы. Например, сенатор-демократ Джон Феттерман пришёл на самое важное событие в стране в спортивных шортах, а горячая невеста Джеффа Безоса, основателя Amazon, - и вовсе сверкала нижнем бельем, из-за чего в неловкой ситуации оказался другой миллиардер Марк Цукерберг. Конечно, теперь ему придется объяснять жене, что он искал в декольте посторонней дамы, но, с другой стороны, билет на инаугурацию Трампа обошелся лично ему в миллион долларов. Похоже, слишком дорого, чтобы любоваться только Меланией, застегнутой на все пуговицы.