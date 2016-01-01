Трамп снова у власти: что это значит для мировой политики

"Я стараюсь учиться на прошлом, но планирую будущее, сосредоточившись исключительно на настоящем. Вот где веселье. А если это не может быть весело, какой в этом смысл?". Это цитата из книги Дональда Трампа. С момента ее издания прошло почти 40 лет. Тогда молодой, успешный бизнесмен, вероятно, и предположить не мог, как сложится его дальнейшая судьба. Но очевидно, что уже в то время умел мыслить стратегически. А название книги "Искусство сделки", по сути, стало жизненным кредо Трампа - сначала в бизнесе, а потом и в большой политике. Наряду с эпатажной манерой поведения и глубокой верой в то, что Америка прежде всего, Америка превыше всего.

"Золотой век Америки начинается прямо сейчас! С этого дня наша страна будет процветать и ее снова будут уважать по всему миру. Нам будут завидовать все государства. Мы не позволим, чтобы нами пользовались в своих интересах. Каждый день моя администрация будет делать так, чтобы на первом месте всегда была Америка", - заявил он на инаугурации.

Собственно, с такими же идеями Трамп шел и на выборы 2016 года. Именно тогда родился его знаменитый лозунг "Сделаем Америку снова великой". Вот только в первый многое не получилось. Зато второе пришествие Трапа в Белый дом, убеждены эксперты, - совсем другая история.

"Он приобрел серьезный опыт, общественно-политический опыт. Не опыт публичных дискуссий и не опыт нахождения на телеэкранах, а настоящий политический, партийный опыт. Да и возраст соответствующий у него. Так что это не тот Трамп, с которым мы имели дела. Это тоже учитывать необходимо и, я уверен, мы это учитываем", - сказал Андрей Климов, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам.

В понедельник со вступлением в должность Дональда Трампа поздравил Владимир Путин. На совещании с членами Совета безопасности он обсудил перспективы российско-американских отношений после прихода новой администрации США.

Путин: Мы видим заявления вновь выбранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, прерванные не по нашей вине уходящей администрацией. Слышим также его заявления о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны. Безусловно, мы приветствуем такой настрой и поздравляем избранного президента Соединенных Штатов со вступлением в должность. Подчеркну, мы никогда не отказывались от диалога, всегда готовы поддерживать ровные отношения сотрудничества с любой американской администрацией. Я говорил уже об этом неоднократно. Мы исходим из того, что диалог будет строиться на равноправной и взаимоуважительной основе. Учитывая ту значимую роль, которую играют наши страны по ряду ключевых вопросов повестки дня в мире, включая и укрепление стратегической стабильности и безопасности.

Как известно, короля играет свита. Новая администрация Трампа, очевидно, стала другой. За четыре года, пока не был у власти, он сумел привлечь на свою сторону тех, кто еще недавно его нещадно критиковал. "Я постоянно думаю, что Трамп либо циничный м...к вроде Никсона, который не был таким уж плохим (и иногда мог казаться полезным), либо что Трамп - американский Гитлер". Так в частной переписке 2016 года о Трампе говорил Джей Ди Вэнс - ныне второй человек в Соединенных Штатах. Не сильно отличались и оценки Марко Рубио, а теперь он - госсекретарь.

"В 2020 году, после того, как по итогам сфальсифицированных выборов Трамп проиграл, он не потерпел политическое поражение полностью. Он сохранил популярность - прежде всего среди населения США. Его голос остался самым важным республиканским голосом для подавляющего большинства рядовых республиканцев. И это стало оказывать непосредственное влияние на республиканских политиков", - отметил Дмитрий Суслов, политолог, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ.

Из книги Дональда Трампа "Искусство сделки": "Ключ к моему способу продвижения - это бравада. Я играю на фантазиях людей. Люди не всегда думают масштабно, но они могут быть очень воодушевлены теми, кто это делает. Вот почему немного гиперболы никогда не повредит. Люди хотят верить, во что-то самое большое, самое великое и самое захватывающее". И в этом весь Трамп. В нужный момент он в высшей степени степени умело воспользовался ожиданиями американских избирателей. Прежде всего униженного и загнанного в угол молчаливого большинства. Они с удовольствием слушали его речи на предвыборным митингах, которые ложились на хорошо подготовленную почву.

Американцы соскучились по тучному и безмятежному 30-летию конца прошлого века. Когда у каждой семьи был материальный достаток, хороший дом, дорогая машина. Или шанс все это заработать. Доступны были образование и медицина. В последующие годы многое из этой извечной американской мечты деградировало. Трамп же пообещал это все снова дать. И не прогадал. За него проголосовали и во второй раз, вкусив за четыре года все прелести президентства Байдена. А обещания Трампа после того, как большинство из них после инаугурации стало указами, уже не кажутся популизмом. Теперь это реальная программа по развитию страны - максимально прагматичная, основанная на исконном американском империализме.

Взять указ об ограничении получения гражданства по праву рождения. В той же Римской империи максимальное число прав и свобод имели лишь коренные жители Рима. Точно так же, по мнению Трампа, истинные американцы должны иметь все. Именно на таких основах создавали страну отцы-основатели, и именно так сейчас намерен возрождать ее Трамп.

"Если, допустим, раньше американская администрация до него тратила деньги американских налогоплательщиков на другие страны, на какие-то разборки между ними, то мы будем собирать деньги со всех для того, чтобы повышать благосостояние американского избирателя. Вот, собственно, в чем разница подходов. (Он будет проводить политику монополизма, империализма, точнее, неоимпериализма с элементами нового колониализма, но другими методами. Или с минимальным применением тех методов, которые до него делали, например, администрации Клинтона, Обамы и того же Байдена", - объяснил Климов.

Одновременно Трамп в своих заявлениях патриотичен. И делать Америку снова великой намерен по всем фронтам. Даже в Голливуд назначил своих комиссаров. Видимо, счел, что давно в стране не снимали хорошее, по-человечески нормальное кино - уж он-то помнит золотой век американского кинематографа. Да и в целом золотую мечту любого патриота "возродить и укрепить империю" никто не отменял. И вот уже Мексике и Канаде, по сути, объявлена торговая война, Панама рискует лишиться своего выстраданного канала, Гренландия на неопределенный, но, как убежден Трамп, весьма короткий срок зависла между Данией и США.

"Трамп пытается еще в большей степени укрепить американскую гегемонию в Западном полушарии, чтобы ослабить главных стратегических противников. Речь не идет о согласии США с тем, что вот мы доминируем в Америке, Китай пускай доминирует в Азии, Россия пускай доминирует в Евразии. Трамп не согласен с подобным разделом мира. То есть борьба за американскую гегемонию продолжится, но без либеральной мишуры и риторики, которая характеризовала политику США в период и байденовского президентства и в целом в период после окончания холодной войны", - уточнил Суслов.

Еще более непростые времена, чем при Байдене, ждут, судя по всем, Европу. Свое отношение к странам Старого света Трамп выразил уже тем, что решил направить послом при ЕС своего приятеля Эндрю Паздера. Дипломатического опыта у него нет, зато есть опыт создания сети закусочных и неудачная попытка стать министром труда в 2016 году. Но из-за неудачных высказываний по социальным вопросам Паздер с назначением пролетел. Зато теперь он будет связным между Вашингтоном и Брюсселем. И, видимо, как надеется Трамп, сумеет донести до Евросоюза, например, требование покупать еще больше американских углеводородов.

Выступая по видеосвязи на экономическом форуме в Давосе Трамп подтвердил, что США готовы гарантировать масштабные поставки энергоресурсов Евросоюзу. И одновременно заявил, что будет добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть, в том числе для давления на Россию. А ранее уже говорил о намерении вытеснить нашу страну с одного из ключевых рынков углеводородов - из Индии.

Главными противниками Трамп сегодня видит страны БРИКС и особенно - Китай. Наверняка продолжит начатую еще в первое президентство торговую войну с Пекином. Странам БРИКС же пообещал стопроцентные пошлины на товары. Вот только те же Бразилия и Китай перешли на торговлю в национальных валютах. Идет этот процесс и между другими странами объединения. И чем теперь давить на непослушных, сокрушается новый глава Госдепа Марко Рубио. Ведь конек Трампа - экономика, "горячие" войны он не любит. Нет, при случае он, конечно, как любой американец, не прочь повоевать. Но лучше на чужой территории, а еще лучше - чужими руками. В той же Мексике или Канаде.

Вот только в США еще слишком свежи воспоминания о позорном бегстве из Афганистана. Да и возможности американских вооруженных сил сегодня явно далеки от идеала. Знает ли об этом Трамп - достоверно неизвестно. Да и в целом ряд его высказываний последнего времени вызывает вопросы. Как говорится, сам придумал или подсказали? В среду он заявил, что Советский Союз помог США победить во Второй мировой войне, при этом потери СССР составили 60 миллионов человек. А днем ранее Трамп назвал Испанию членом БРИКС, чем сильно удивил весь мир и особенно Мадрид. Но 47-й президент США нимало не смутился. И продолжает штамповать указы и делать громкие заявления. Ведь цель одна - "Сделать Америку снова великой".

При этом никаких гарантий миру Трамп не дает, зато оставляет одно право - работать на благо США.