МИД Армении заявил о замене российских пограничников на спецгруппу США

Ереван должен сам контролировать армянские границы. До сих пор контроль границ Армении всегда осуществляли третьи страны, заявил замминистра иностранных дел республики Паруйр Ованнисян.

Ранее в Ереване заявили о заморозке участия Армении в ОДКБ. Кроме того, армянский парламент в феврале рассмотрит законопроект о вступлении страны в Европейский союз, передает "Интерфакс".

Ованнисян допустил вывод Пограничной службы ФСБ России из страны после начала деятельности в стране спецгруппы США по пограничной безопасности. По его словам, действия Вашингтона направлены на развитие возможностей Еревана по обеспечению пограничного контроля.