Муцениеце волнуется за сына, который живет с Прилучным

Несколько лет назад Агата Муцениеце и Павел Прилучный оформили развод. У пары осталось двое детей: сын Тимофей и дочь Мия. Актриса подала в суд на увеличение алиментов и выиграла, но актер выдвинул встречный иск с требованием определить место жительства наследников. Несмотря на то, что процесс еще идет, хотя предварительно суд встал на сторону Агаты, сын Тимофей с лета прошлого года живет с отцом.

Сам актер утверждает, что это полностью решение наследника. Примечательно, что мальчик даже день рождения, которое было в начале января, справил без матери, но с отцом и его новой супругой и сводным братом. В это время Агата Муцениеце отдыхала на Мальдивах. В Сети многие комментаторы высказывают мнение, что актриса по какой-то причине не борется за сына, будто бы не предпринимая попыток вернуть его.

Однако адвокат актрисы Наталья Мелешкина заявила о ее беспокойстве за здоровье 12-летнего Тимофея. По словам защитницы Муцениеце, со своей стороны Агата делает так, чтобы не навредить наследнику, передает Spletnik.

"Агата - мама, и единственное, что ее беспокоит, - это здоровье сына. Все ее действия максимально деликатны, аккуратны, чтоб уберечь психику ребенка, чтоб ему было спокойнее", - сообщила адвокат артистки.

Ранее Павел Прилучный подвергся травле со стороны фанатов бывшей жены. По их мнению, актер специально настраивает сына против матери, в результате чего тот отписался от нее в соцсетях и якобы почти не идет на контакт.