Первые указы Трампа ввергли в хаос правительство США

Работа ряда министерств и ведомств в США парализована. Американское правительство ввергли в хаос первые указы президента США Дональда Трампа относительно работы кабмина, пишет газета The Wall Street Journal.

Источники издания в правительстве отметили, что период после вступления в должность нового президента обычно характеризуется наличием некоторых сбоев. Однако в этот раз хаос оказался экстремальным из-за больших различий в повестках предыдущей и новой администраций.

Издание отмечает, что службы, занимающиеся здравоохранением и другими социальными вопросами, были вынуждены прекратить все внешние коммуникации. Они ожидают получения дальнейших распоряжений. Министерству транспорта пришлось временно приостановить работу компьютерной системы дорожных проектов. Проблемой стала и путаница с распределением денежных средств между различными органами власти.