Узнавшая важную новость Джоли считает, что Голливуд ее ненавидит

Накануне, 23 января, стали известны номинанты на одну из самых престижных наград в области кино "Оскар". Оказалось, что ни фильм "Мария", в котором Анджелина Джоли сыграла главную роль (и была продюсером ленты), ни сама актриса не попали в список. В близком окружении рассказали, что артистка приложила множество усилий, чтобы картину заметили и оценили по достоинству. Говорят, Анджелина очень надеялась, что попадет в номинацию.

А когда актриса узнала важную новость о том, что этого так и не случилось, она очень расстроилась. По словам людей из близкого окружения, Джоли сделала вывод, что Голливуд ее ненавидит и находится на стороне ее экс-супруга Брэда Питта, передает Page Six.

"Это просто показывает, что Голливуд - это команда Брэда. "Золотой глобус" показал, что за границей любят ее, но это не Голливуд. Никто не собирался идти против Брэда и давать Анджелине голос... Люди просто любят Брэда", - сообщил источник, приближенный к Джоли.

Напомним, что после объявления о разводе между Питтом и Джоли началась настоящая война, в которую, по слухам, оказались втянуты и другие голливудские звезды. Друзья пары выбрали сторону и придерживались своего мнения, причем говорят, что большинство оказалось именно на стороне Брэда. Вот только самые главные люди актеров - их дети - после расставания артистов остались жить с матерью и на протяжении всех этих лет поддерживают ее. Говорят, они оборвали все связи с отцом и даже отказались от его фамилии.

К слову, у Анджелины Джоли уже есть "Оскар". Она его получила за роль второго плана в фильме "Прерванная жизнь".