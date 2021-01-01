"Мамин сын": родившая от Бондарчука Андреева показала фото

Паулина Андреева считается одной из самых закрытых актрис отечественного кинематографа. Она не снимается в телевизионных программах, не посещает светские мероприятия, крайне редко дает интервью (а если делает это, то говорит только о работе).

Социальные сети актриса обновляет время от времени, поэтому каждая ее новая публикация воспринимается многочисленными поклонниками на вес золота. Вот и на сей раз фанаты встрепенулись, увидев свежие снимки. Паулина Андреева опубликовала фото постеров нового фильма "Мамин сын", в работе над которым приняла участие. Отметим, что с недавних пор она позиционирует себя не только как актрису, но и сценариста.

Пока одни подписчики радовались новой работе Паулины, другие обратили внимание, что она сильно подчистила свою официальную страничку в запрещенной социальной сети "Инстаграм". В частности, актриса удалила все старые публикации (в том числе и носящие личный характер), оставив только две, причем посвященные работе.

В Сети говорят, что брак Паулины Андреевой и Федора Бондарчука, от которого она в 2021 году родила сына, трещит по швам. Поводом для слухов стали такие обстоятельства как появление артиста без супруги на всех последних мероприятиях и отсутствие обручального кольца. Причем сами артисты не комментируют эту информацию.