Путин: МГУ должен оставаться главной кузницей кадров, растить настоящих лидеров

В атриуме, где сегодня ректор МГУ Виктор Садовничий встречает Владимира Путина, уже 25 января, в День Татьяны, студентам МГУ будут наливать медовуху. Как и каждый год. В музее университета хранятся реликвии, связанные с историей университета. Но внимание Владимира Путина привлек макет первого здания МГУ.

Отдельный зал посвящен периоду Великой Отечественной войны. Студенты университета мужественно шли защищать страну.

В МГУ накануне 270-летия Владимир Путин приехал, чтобы вручить коллективу вуза государственную награду - Орден за доблестный труд.

Путин: МГУ должен и дальше оставаться главной кузницей кадров, растить настоящих лидеров для отечественной науки, промышленности, систем образования и управления. Обеспечить интеллектуальную основу для дальнейшего развития и процветания нашего отечества. Ответить на сложнейшие вызовы, с которыми сегодня столкнулась Россия. И в этой связи хотел бы привести слова, написанные к столетнему юбилею университета в 1855 году в период Крымской войны. "Завистники сил наших принести нам вред своей враждой. Нет, они принесут нам пользу, заставив нас узнавать и разрабатывать силы наши земли, нашего неизмеримого отечества. Задача русских университетов в этом деле есть задача великая, святая , неистощимая". Очень правильные и актуальные для сегодняшнего дня слова.

А уже на попечительском совете МГУ президент подчеркнул - методики университета нужно передавать на все уровни образования. Владимир Путин предложил университету стать наставником преподавателей других вузов и школьных учителей.

Путин: Убежден, что и на новом этапе, в XXI веке, МГУ должен быть в числе ведущих вузов мира, в авангарде отечественного образования и науки. Вносить значимый и по-своему уникальный вклад в укрепление кадрового, научного, технологического, ценностного и мировоззренческого суверенитета России.

Коснулись и текущих проблем: Владимир Путин напомнил, что на прошлом заседании попечительского совета в декабре 2020 года было принято решение завершить формирование инновационной долины "Воробьевы горы" к нынешнему юбилею МГУ. Однако не все планы удалось осуществить. В том числе стоит вопрос капитального ремонта главного здания и ряда других учебных корпусов и общежитий.

Путин: Свои обязательств по созданию инновационной долины в полном объеме выполнило только правительство Москвы, которое построило флагманский кластер Ломоносов, сформировало необходимую дорожную сеть и провело комплексное благоустройство вокруг кластера, а также главного здания МГУ. Сейчас предлагается реализовать еще один масштабный проект по строительству нового кампуса университета, нужно все проработать. У нас выделены средства на 25 кампусов – 617 миллиардов рублей. Что касается кампуса МГУ, если будем реализовывать проект, то это одна треть всех выделяемых ресурсов. Значит, либо увеличивать деньги на этот проект, либо сокращать на другие. Вот надо внимательно посмотреть. Другие сокращать, честно говоря, не хочется. Потому что география наших крупных научных центров имеет значение.

Президент подчеркнул, что МГУ обладает сильнейшим ядром фундаментальных факультетов - химии, физики, биологии, математики. В университете сосредоточен лучший интеллектуальный потенциал, лучшие исследовательские и образовательные компетенции. И этот ресурс должен быть консолидирован на новом уровне в интересах национальной экономики и промышленности.

Владимир Путин призвал создавать нестандартные, перспективные решения, разрабатывать критические и сквозные технологии, готовить специалистов высочайшей квалификации.