Трамп угрожает всем подряд: политические сводки пятницы

Из-за решения Украины прекратить транзит российского газа по своей территории серьезные проблемы с энергоснабжением возникли у ряда стран Евросоюза. Премьер-министр Венгрии призвал ЕС повлиять на Киев в этом вопросе. В противном случае, по словам Виктора Орбана, Будапешт заблокирует продление санкций против нашей страны. Ну а президент США, наоборот, грозит Москве новыми рестрикциями, если война на Украине не завершится. Досталось от Дональда Трампа и главарю киевского режима.

Репортаж Евгении Проскурновой.