"Да ладно?": Путин удивился словам Собянина о средней зарплате в Москве

Владимир Путин выступил в рамках заседания попечительского совета МГУ. Российский лидер поднял вопрос о достойной оплате труда молодых преподавателей, чтобы она соответствовала статусу ведущего вуза страны. Президент высказал мнение, что пока зарплата не дотягивает. Сидящий рядом с ним ректор МГУ Виктор Садовничий грустно кивнул.

Тогда российский лидер уточнил у мэра Москвы Сергея Собянина размер средней зарплаты по Москве. Тот в ответ сообщил, что москвичи в среднем получают 140-160 тысяч рублей. Слова Собянина Путина поначалу немного удивили.

"Да ладно? Больше", - сказал российский президент.

"Не больше", - ответил мэр Москвы, еще раз назвав число 160 тысяч.

"Ну тогда..." - с этими словами Владимир Путин лукаво посмотрел на Виктора Садовничего. Но тот не растерялся и негромко назвал другое число - "90" - и что-то еще сказал президенту.

В результате Владимир Путин распорядился "неукоснительно соблюдать все установленные показатели по заработной плате профессорско-преподавательского состава".