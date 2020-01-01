Путин: Только правительство Москвы выполнило обязательства по проекту создания инновационной долины

Владимир Путин на заседании попечительского совета МГУ заявил, что не все запланированные мероприятия по созданию инновационного кластера и ремонту главного здания университета были выполнены. Целиком справилось только правительство Москвы, передает ТАСС.

"На прошлом заседании попечительского совета в декабре 2020 года было принято решение завершить формирование инновационной долины "Воробьевы горы" к нынешнему юбилею МГУ. Не все намеченные планы удалось выполнить. Так же, как и капитальный ремонт главного здания, ряда учебных корпусов и общежитий. Свои обязательства по проекту создания инновационной долины в полном объеме выполнило только правительство Москвы, которое построило флагманский кластер "Ломоносов", сформировало необходимую дорожную сеть и провело комплексное благоустройство территории", - сообщил Владимир Путин.

Кроме того, российский лидер отметил, что проект нового кампуса МГУ требует особого внимания, так как он составляет значительную часть от всей федеральной программы развития университетов.

"У нас выделены средства на 25 кампусов, это 617 миллиардов рублей. Если реализовывать проект по кампусу МГУ, то это практически одна треть выделяемых ресурсов. Это значит, что нужно либо увеличивать финансирование, либо сокращать другие проекты", – добавил президент.

Напомним, в 2023 году открылся флагманский кластер центра "Воробьевы горы": "Ломоносов". Более двух тысяч инженеров, ученых, исследователей и разработчиков трудятся над проектами в стратегически важных областях — от биомедицины до экологии. Власть оказывает всяческое содействие новым разработкам и производству отечественной продукции. В частности, на научной площадке МГУ есть все необходимые условия для работы. Резиденты кластеров производят высокотехнологичные решения для медицинской, космической, нефтегазодобывающей, пищевой и других отраслей промышленности. Всего в Москве такой статус имеют более 60 компаний.