Минюст назвал новых иноагентов: среди них оказался рэпер Влади из группы "Каста"

Сегодня, 24 января, Минюст внес в реестр иноагентов несколько новых имен и один проект. В список попали рэпер Влади (настоящее имя Владислав Лешкевич), Антон Барбашин, Ольга Ившина, Максим Климов, Алексей Продайвода, Арина Федоровых, проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал".

Новым фигурантам вменяется распространение "недостоверной информации о решениях и политике органов власти России" и несогласие со специальной военной операцией на Украине.

Отметим, что Барбашин, Климов и Лешкевич проживают за пределами России.

Ранее в список иноагентов были внесены активист Данила Беляков, журналист Алексей Ковалев, священник Андрей Львов и рэпер Андрей Меньшиков, а также медиа-проект "Страна и мир. Sakharov Review" и проект "Трансперенси Интернешнл-Россия в изгнании". Отметим, что Андрей Меньшиков это рэпер Лигалайз.