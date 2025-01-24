Путин рассказал, какие у него на самом деле отношения с Трампом

Владимир Путин ответил на последние заявления Дональда Трампа о конфликте на Украине и об их встрече. Российский лидер подчеркнул, что у него с американским коллегой "всегда были деловые, прагматические, доверительные отношения".

"Мы верим заявлениям действующего президента о готовности к совместной работе. Мы всегда для этого открыты. Мы готовы к переговорам", - заявил Владимир Путин.

При этом Путин отметил, что администрация предыдущего президента США Джо Байдена отказалась от контактов с Россией, это не вина Москвы.

Кроме того, он подчеркнул, что Россия не отказывалась от доллара, передает РИА Новости.

Напомним, Дональд Трамп стал новым президентом США 20 января. Торжественная церемония инаугурации состоялась в здании Капитолия. Говорят, спустя четыре дня после того, как Трамп стал новым американским лидером работа ряда министерств и ведомств в США парализована. Американское правительство ввергли в хаос первые указы Дональда Трампа относительно работы кабмина.

В частности, службы, занимающиеся здравоохранением и другими социальными вопросами, были вынуждены прекратить все внешние коммуникации. Они ожидают получения дальнейших распоряжений. Министерству транспорта пришлось временно приостановить работу компьютерной системы дорожных проектов. Проблемой стала и путаница с распределением денежных средств между различными органами власти.