Вывел машину из-под огня противника: подвиг рядового Климовича

Названы имена новых героев спецоперации. Младший сержант Павел Зябкин, командуя расчётом автоматического гранатомёта, уничтожил пулемётные точки противника. Это позволило нашим штурмовикам захватить опорный пункт ВСУ. Также Павел ликвидировал автомобиль с боевиками, приближающийся к месту ведения боя.

Смелые и решительные действия Павла Зябкина и его подчинённых позволили российским войскам продвинуться вглубь обороны противника и закрепиться на новых рубежах, сообщает "ТВ Центр".

Рядовой Александр Климович доставлял материально-техническое имущество нашим военнослужащим на передовую и попал под обстрел. Но мгновенно сориентировался, вывел машину из-под огня противника в безопасное место, и своевременно доставил груз российским подразделениям.