Российские военные активно наступают на позиции ВСУ, день за днём улучшая тактические позиции. Силы авиации и артиллерии ежедневно уничтожают склады с боеприпасами и военную инфраструктуру противника.

На кураховском направлении экипажи БПЛА обнаружили замаскированную в лесополосе миномётную позицию врага, огневая точка неприятеля уничтожена. Скопление бронетехники и живой силы ВСУ ещё на одном участке фронта поразили расчёты беспилотников "Суперкам".

Высокотехнологичный, оснащенный электрическим двигателем дрон, летит бесшумно и обнаружить его практически невозможно, сообщает "ТВ Центр".