Российские студенты с размахом отметили Татьянин день

Восемь миллионов учащихся российских вузов отметили свой праздник - День студента. Тематические акции, по традиции, переросли в народные гуляния.

Одним из центральных событий стало торжественное собрание в Кремлёвском дворце в честь 270-летия МГУ. Собравшихся в приветственной телеграмме поздравил Владимир Путин. Текст послания президента вручили ректору МГУ Виктору Садовничему.

Глава государства напомнил, что воспитанниками МГУ были учёные, деятели культуры, политики, дипломаты. Путин пожелал всему коллективу вуза идти только вперёд.

День студента или Татьянин день установлен по случаю подписания в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной указа об основании Императорского Московского университета.