Собянин поздравил московских студентов с Татьяниным днём

270 лет назад был основан Московский университет. С этого момента началась новая веха в истории отечественного образования и науки. Сегодня Татьянин день отмечают сотни тысяч столичных студентов.

Поздравления опубликовал на своей странице в соцсети Сергей Собянин. Мэр пожелал молодым людям успешной учёбы, ярких достижений и покорения новых вершин, и отметил, что Москва предоставляет отличные возможности для получения образования и успешного начала карьеры.

В мегаполисе созданы все условия для реализации талантов, культурного развития и занятий спортом. Кроме того, молодые люди могут принимать активное участие в жизни города.