Анна Седокова снялась сразу в двух шоу на ТВ

Анна Седокова приняла участие в съемках телепрограмм "Три аккорда" и "Выжить в Самарканде. Игра сезонов". Однако работала над проектами артистка еще несколько месяцев назад: один летом, второй - осенью соответственно.

Причем решение участвовать в реалити про выживание Анна Седокова приняла не сразу. Дело в том, что у артистки остались неприятные воспоминания об этом шоу. Так получилось, что в прошлом сезоне телепроекта Седокова настроила против себя большую часть команды звезд, а также очень серьезно поссорилась с юмористкой Надеждой Сысоевой. В итоге Анна продержалась на шоу только одну серию, но запомнила этот опыт надолго и даже поначалу не хотела заново участвовать в этом, передает "КП". И все же певицу убедили, что ей надо сниматься.

"Я бы хотела, чтобы люди увидели меня настоящую и узнали, какая я", - объяснила Седокова.

Отметим, что имя певицы уже полтора месяца полощут в Интернете после того, как 17 декабря покончил с собой бывший муж артистки, латвийский баскетболист Янис Тимма. Узнавшая об этом певица угодила в больницу с нервным срывом и после этого на связь не выходила. Тем не менее, в кулуарах шепчутся, что Анна Седокова специально "прогревает" своим молчанием общественность, чтобы в итоге дать откровенное интервью одному из федеральных каналов.