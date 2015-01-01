Известная актриса отказалась соперничать с Екатериной Гусевой

Валерия Ланская популярная актриса кино и театра. Кроме того, артистка играет в мюзиклах. Например, у нее главная роль в постановке "Анна Каренина". Примечательно, что этот образ воплощает на сцене не только Валерия Ланская, но и не менее известная актриса Екатерина Гусева. В новом интервью Ланская откровенно рассказала о том, какие у них с коллегой отношения.

"Никакого соперничества у нас нет. Мы дружны. И над этой ролью работали дружно. Мы уже работали раньше вместе и в кино, и в театре, сейчас партнерствуем в других проектах. Всегда радостно видеться, общаться. Я очень уважаю Катю!" - призналась Ланская в интервью порталу "Страсти".

Актриса отметила, что приходилось играть в самых разных обстоятельствах: например, когда у нее была высокая температура или пропадал голос. Однако, по словам Ланской, адреналин и энергия позволяли собраться и сыграть как надо, но потом ее ждал серьезный период восстановления.

О личной жизни с недавних пор Валерия Ланская предпочитает не распространяться. В 2022 году актриса оформила развод с режиссером Стасом Ивановым, от которого в 2015 году родила сына Артемия. После этого Ланская стала встречаться с хореографом и артистом Эдгаром Голосным. Весной 2023 года она сообщила, что собирается замуж, но по какой-то причине этого так и не случилось. Более того, влюбленные расстались.