Собянин рассказал, каким будет инновационный центр МГУ "Воробьевы горы"

Как рассказал в своем Telegram-канале Сергей Собянин, к юбилею МГУ городские службы провели работы по благоустройству территории у главного здания вуза для повышения комфорта преподавателей и студентов.

"Принял участие в заседании Попечительского совета МГУ, которое провел президент России Владимир Путин накануне 270-летия вуза. Город и старейший национальный университет связывает плодотворное сотрудничество – в последние годы оно стало еще продуктивнее. <...> К юбилею МГУ городские службы провели работы для повышения комфорта преподавателей и студентов. В частности: привели в порядок сквер у Главного здания МГУ, сохранив его историческую планировку; благоустроили прилегающие к нему улицы: Менделеевскую, Академика Хохлова, Лебедева и участки улиц Колмогорова и Академика Самарского", - написал столичный мэр.

Он напомнил при этом, что создается Инновационный научно-технологический центр МГУ "Воробьевы горы". Делается это по инициативе президента.

"Уже готовы: флагман ИНТЦ – кластер "Ломоносов" с благоустройством прилегающих территорий, в ходе которого создали комфортную пешеходную связь со станциями метро "Университет", "Ломоносовский проспект" и "Раменки"; главная дорожная "магистраль" ИНТЦ – участок Раменского бульвара, соединяющий Мичуринский проспект с проспектом Вернадского", - уточнил глава города.

Ранее Собянин рассказал о транспортных проектах, реализация которых продолжается в Москве. Так, полным ходом идет строительство Московского скоростного диаметра. Сейчас строители возводят связку от улицы Кантемировская до Павелецкого направления МЖД. Автомобилисты получат комфортный выезд на трассу М4.

До этого мэр сообщил, что больше 30 тысяч участников присоединились к Московскому хабу молодежного предпринимательства. Он был создан в прошлом году. Участники хаба за этот год создали больше тысячи технологических бизнесов. Собянин подчеркнул, что сейчас в Москве для начала своего дела есть все необходимое, в том числе различные меры поддержки.