В Госдуме посоветовали Трампу "прижать" Зеленского

Сегодня, 24 января, президент России Владимир Путин заявил, что Украина не выполняет предписания Запада, хотя живет за его счет. Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий высказал мнение, что Запад, и в частности, президент США Дональд Трамп, должен вынудить Киев начать переговоры с Россией.

"Трамп должен не к России взывать и сыпать угрозами по поводу переговоров по Украине. А, действительно, призывать режим Зеленского снять все препятствия для всех сделок, как выражается американский лидер", - заявил Слуцкий.

Он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров и всегда открыта для них, передает ТАСС.

"Но мы согласны только на устойчивый мир, устранение первопричин и юридические гарантии невозобновления конфликта. И процесс должен проводиться, прежде всего, в легитимных рамках. Зеленский должен сделать выводы, а не продолжать хамить всем и вся", - рассуждает лидер ЛДПР.

Ранее Дональд Трамп пригрозил ввести новые санкции и пошлины, если Москва не прекратит спецоперацию. Новый президент США призвал немедленно завершить конфликт на Украине и предупредил о возможных негативных последствиях затягивания боевых действий. Так, американский лидер намерен просить ОПЕК снизить цены на нефть. По его мнению, это будет способствовать завершению боевых действий.