Сегодня, 24 января, президент России Владимир Путин заявил, что Украина не выполняет предписания Запада, хотя живет за его счет. Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий высказал мнение, что Запад, и в частности, президент США Дональд Трамп, должен вынудить Киев начать переговоры с Россией.

"Трамп должен не к России взывать и сыпать угрозами по поводу переговоров по Украине. А, действительно, призывать режим Зеленского снять все препятствия для всех сделок, как выражается американский лидер", - заявил Слуцкий.

Он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров и всегда открыта для них, передает ТАСС.

"Но мы согласны только на устойчивый мир, устранение первопричин и юридические гарантии невозобновления конфликта. И процесс должен проводиться, прежде всего, в легитимных рамках. Зеленский должен сделать выводы, а не продолжать хамить всем и вся", - рассуждает лидер ЛДПР.

Ранее Дональд Трамп пригрозил ввести новые санкции и пошлины, если Москва не прекратит спецоперацию. Новый президент США призвал немедленно завершить конфликт на Украине и предупредил о возможных негативных последствиях затягивания боевых действий. Так, американский лидер намерен просить ОПЕК снизить цены на нефть. По его мнению, это будет способствовать завершению боевых действий.