Внучка хочет отказаться от фамилии Ларисы Долиной

Лариса Долина души не чает в своей единственной внучке Александре. Девочка, которой сейчас 13 лет, уже определилась с профессией - она тоже хочет стать артисткой, как ее именитая бабушка. После того, как пару лет назад Александра вместе с Ларисой Долиной приняла участие в программе "Две звезды. Отцы и дети", певица берет внучку с собой и на прочие свои выступления.

Однако Саша не хочет, чтобы ее ассоциировали с Ларисой Долиной, и приняла решение в будущем взять псевдоним. Об этом сообщила журналистам сама знаменитая исполнительница. Певица подчеркнула, что они с внучкой "разные", у нее свой собственный путь в творчестве. Более того, Лариса Долина не намерена участвовать в выборе этого псевдонима, потому что, считает артистка, этот выбор должна сделать только Александра, передает "Пятый канал".

"Я не буду ничего навязывать, так как я не хочу этого. Я никогда ничего не навязывала и дочери своей", - заявила Лариса Долина.

Помимо вокала, которому Саша уделяет много времени, внучка артистки много учится, в результате приходит домой "совершенно мертвая".

К слову, январские каникулы Лариса Долина с дочкой Ангелиной и внучкой Александрой провела в Кисловодске.

"Она очень устает в школе, но все мы знаем, что ничего так просто в жизни не дается… Поэтому, очень хотели с Линой, чтобы она и выспалась и надышалась воздухом, учитывая, что в Кисловодске всегда в это время года аномально теплая погода и этот период не стал исключением: солнце и плюсовая температура - 13-15 градусов!" - сообщила Долина в своем официальном телеграм-канале.