Путин присвоил находящемуся в коме Кеосаяну звание заслуженного артиста России

Сегодня, 24 января, Владимир Путин присвоил режиссеру и продюсеру Тиграну Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста России, передает РИА Новости.

На днях стало известно, что Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. Об этом сообщила его супруга, главред RT Маргарита Симоньян. Режиссер попал в больницу из-за проблем с сердцем. Она попросила всех неравнодушных молиться за него.

На днях Маргарита Симоньян в своем официальном телеграм-канале сообщила тем, кто волнуется за Тиграна Кеосаяна, что новостей о его состоянии нет. "Наш любимый спит, а мы с детьми и обеими нашими мамами ждем. И будем ждать столько, сколько понадобится", - написала журналистка.

Напомним, что зритель знает Тиграна Кеосаяна, в частности, по фильмам "Ландыш серебристый" и "Бедная Саша", а также по телепередачам "Международная пилорама" и "Вечер с Тиграном Кеосаяном".